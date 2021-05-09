يبحث الكثيرون عن موعد السحور وآذان الفجر فى اليوم الثامن والعشرين من أيام رمضان لما يتمتع به هذا الوقت من كل ليلة من فضل كبير.





وتنشر "بوابة الفجر" لقرائنا ومتابعينا الكرام موعد السحور وآذان الفجر فى اليوم الثامن والعشرين من رمضان فى محافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها.





عدد ساعات الصيام فى اليوم الثامن والعشرين من رمضان





وأوضحت الإمساكية أن عدد ساعات الصيام فى اليوم الثامن والعشرين من رمضان 15 ساعة و31 دقيقة، مشيرةً إلى أن موعد السحور 1:07، بينما يكون الإمساك في الـ3:07، وصلاة الفجر 3:27.





عدة شهر رمضان 2021





وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن عدة شهر رمضان 2021، والتي حددها بـ30 يوما، حيث يكون أخر أيام رمضان 1442 هجرياً 2021 ميلاديا، يوم الأربعاء 12 مايو المقبل.





أول أيام عيد الفطر





وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو "عيد الفطر المبارك"، ويصلى في محافظة القاهرة في تمام الـ5:28 صباحا.

عدد أيام العام الهجرى الجديد 1442





يُذكر أنه بحسب الحسابات الفلكية، فإن عدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، يكون 354 يوما، وتكون سنة بسيطة وعدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021.



