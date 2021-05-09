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"وزير الرياضة" يُعلن مشروع قانون جديد لحل أزمة أراضي مراكز الشباب

الأحد 09/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.


من جانبه، أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، لحل إشكاليات مراكز الشباب المُقامة على أراضي مملوكة لجهات أخرى بالدولة، وكذلك حل إشكاليات القرى والمناطق المحرومة من مراكز الشباب، وذلك من خلال تخصيص أراضي الدولة الغير مستغلة لإنشاء مراكز شباب بها.


وقال الوزير، إنه إقترح فكرة مشروع القانون الجديد خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث لاقت الفكرة قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي طلب العمل على إعداده وتقديمه للعرض عليه.


وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن فكرة مشروع القانون تقوم على نقل ولاية جميع الأراضى المقام عليها مراكز شباب، لتصبح الأرض ملك لمراكز الشباب وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أي كانت تبعية تلك الأراضي لجهات أخرى مثل هيئة الأوقاف أو الزراعة أو السكة الحديد.

وتابع وزير الشباب والرياضة، قائلًا: أيضا سيسمح القانون الجديد، بإستبدال الأراضى المملوكة للدولة، لإنشاء مراكز شباب عليها.

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