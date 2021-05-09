التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، عن تشكيل المرينجي لمواجهة إشبيلية في الجولة 35 من الدوري الإسباني.









ويحتاج نادي ريال مدريد إلى تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية لكي يتصدر الدوري الإسباني.





وجاءت تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية كالتالي:





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا





في خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو





في خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي





في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة









بينما جاءت تشكيلة إشبيلية لمواجهة ريال مدريد كالتالي:





في حراسة المرمى: ياسين بونو





في خط الدفاع: خيسوس نافاس – جول كوندي – دييجو كارلوس – ماركوس أكونيا





في خط الوسط: فيرناندو – إيفان راكيتيتش – جوان خوردان





في خط الهجوم: سوسو – بابو جوميز – لوكاس أوكامبوس



