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عاجل.. الإعلان الرسمي عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز

الأحد 09/مايو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز، ضمن الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن 

خط الوسط: صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر 

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - محمد توني  - محمد مسعد  - أحمد غنيم - فابريس نجاه - رجب عمران - طارق سامي - شريف دابو - سيف تقا.

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