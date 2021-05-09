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محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم
الأحد 09/مايو/2021 - 08:38 م
محمد زكي
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ألقى
الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة
فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لخوض التدريب الأخير استعدادا للقاء
القمة المقبل.
ويخوض
الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء اليوم على أحد ملاعب التجمع
الخامس استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين للدوري
الممتاز مساء غد.
وكان
الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق أمس بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
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