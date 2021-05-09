محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

ألقى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لخوض التدريب الأخير استعدادا للقاء القمة المقبل.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء اليوم على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز مساء غد.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق أمس بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.