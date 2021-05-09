Advertisements

محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

الأحد 09/مايو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

 

ألقى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لخوض التدريب الأخير استعدادا للقاء القمة المقبل.

 

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء اليوم على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز مساء غد.

 

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق أمس بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

أخبار تهمك

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون إسترليني لضم نجم بوروسيا دورتموند

منذ ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 28 دقيقة

هدف الأهلي.. اعتراف مثير من الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:01 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

07:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

07:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق