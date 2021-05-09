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عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الأحد 09/مايو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في لقاء الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي 

خط الوسط: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عبد الله بكري - عمر جابر - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم حسن.

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