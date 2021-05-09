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حسام موافي يحذر مرضى الضغط: الملح العدو الأول والأخير (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هدف علاج ضغط الدم الوصول به إلى نسبة 120 -80.

وحذر موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، مرضى الضغط من الانفعال ومن الإفراط في استخدام الملح، مؤكدا أنه بمثابة العدو الأول والأخير لمريض الضغط.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: "أحيانا يتعرض مرضى الضغط لصداع نفسي لاعتقادهم أن الضغط مرض خطير"، مشيرا إلى أن عملية ضبط الضغط تتم بسهولة.

وأكمل: "ما يتسم به مرض الضغط، أنه لا رجعة فيه أي مستمر طوال الحياة"، معلقا: "دواء الضغط مستمر طوال الحياة".

كما قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عدة نصائح لمرضى الضغط، متابعا: "يجب ألا يصنف مريض الضغط نفسه ضمن مجموعة المرضى بصفة عامة، كون المرض يصبح بسيطا بعد ضبط نسبة الضغط"، مشيرا إلى أن الصداع من أهم أعراض الضغط.

وحذر "موافي"، مرضى الضغط من الانفعال ومن الإفراط في استخدام الملح، مؤكدا أنه بمثابة العدو الأول والأخير لمريض الضغط.

وتابع: "أي طبيب يتعامل مع مريض ضغط يبحث في البداية عن احتمالية وجود مضاعفات من عدمه، إضافة إلى بحثه عن وجود أي سبب للضعط".

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