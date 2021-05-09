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حراك اقتصادي لافت بأسواق الحلويات والمكسرات في رفحاء مع قرب حلول عيد الفطر

الأحد 09/مايو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
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 تشهد أسواق الحلويات والمكسرات في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام مع قرب حلول عيد الفطر المبارك نشاطا كبيراً في حركة البيع,حيث لاقت إقبالاً من الزبائن الراغبين بشراء متطلباتهم استعدادا للعيد ، كمظاهر اجتماعية يستحضرها الأهالي كل عام.

ومن مظاهر حركة البيع قُبيل العيد شراء الحلويات والمكسرات , حيث تحرص أغلب المحلات المتخصصة ببيع الحلويات على توفير أغلب الأنواع؛ لتتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.

وأوضح عدد من البائعين أن الحلويات والمكسرات المتنوعة تشهد هذا الأيام حركة مبيعات نشطة، لافتين النظر إلى أن أسعار الحلويات والمكسرات مستقرة ومتفاوتة حسب النوع والصنف، وهي متوفرة بشكل كبير وبمختلف الأنواع.



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