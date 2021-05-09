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أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل

الأحد 09/مايو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة - تصوير: مصطفى الديب وبلال أحمد
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أدى عشرات المواطنين، مساء اليوم، صلاة التراويح من داخل المسجد الكبير بمنطقة عزبة النخل، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المُتبعة، التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل في مواجهة فيروس كورونا، وتطبيقًا للقرارات التي اتخذتها وأعلنت عنها وزارة الأوقاف.

والتزم المصلون بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وذلك للحد من انتشار كورونا، وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وكانت قد شددت وزارة الأوقاف على الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل
أداء صلاة التراويح بالمسجد الكبير في منطقة عزبة النخل

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عزبة النخل صلاة التنراويح شهر رمضان الكريم الفجر

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