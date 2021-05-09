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التكشيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس وميلان في قمة الدوري الإيطالي

الأحد 09/مايو/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفني لنادي يوفنتوس أندريا بيرلو عن تشكيلة السيدة العجوز لمواجهة ميلان في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

يسعى يوفنتوس من أجل الفوز وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما ميلان يأمل في الانتصار للتفوق على يوفنتوس في النقاط، والدخول ضمن المراكز الأربعة.


وجاءت تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، كيليني، ساندرو

في خط وسط الملعب: بينتانكور، رابيو، كييزا، ماكيني

في الهجوم: موراتا، رونالدو

بينما جاءت تشكيل ميلان لمواجهة يوفنتوس كالتالي:


في حراسة المرمى: دوناروما

في الدفاع: كالابريا، كاير، توموري، هيرنانديز

في وسط الملعب: بن ناصر، كيسيه، سايليميكرس، دياز، تشالهانوجلو

في الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.

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وفنتوس وميلان دوري الإيطالي ة يوفنتوس وميلان

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