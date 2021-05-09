Advertisements

تعرف على دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي محمد "ص"

الأحد 09/مايو/2021 - 08:45 م
دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر
Advertisements
دعاء ليلة القدر من أفضل الأعمال التي يجب على المسلم تترديدها ولاسيما في الليالي الوترية مخلصاً النية إلى الله عز وجل، وداعياً له من أجل أن يلتمس ويصدف تلك الليلة.

فضل الدعاء في رمضان و ليلة القدر 

ويأمل الصائمون في العشر الأواخر من رمضان، في الاجتهاد قدر المستطاع والتقرب إلى الله بالطاعات وترديد عاء ليلة القدر لعلهم يصيبوا تلك الليلة العظيمة الأجر.

دعاء ليلة القدر

وعن دعاء ليلة القدر فقد ورد النبي محمد "ص" أنه كان يردد بعض الأدعية ودعانا إلى الدعاء من أجل نيل ثواب الليلة الكبير، الذي قال عنه ربنا جل وعلا: "خير من ألف شهر".

دعاء ليلة القدر كما ورد عن نبينا محمد

وقال سيدنا محمد "ص" عن دعاء ليلة القدر وكيفية إصابتها: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِساً لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْراً"، لذا حثنا على الاجتهاد في تلك الليالي المباركة.

أهمية  دعاء ليلة القدر

ووردت أحاديث صحيحة تبين فضل دعاء ليلة القدر وأهمية تلك اللية منها، قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن قام ليلةَ القدرِ إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه".

دعاء ليلة القدر في السنة البنوية

وورد عن السيدة عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، قَالَت: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي".

دعاء النبي في ليلة القدر

ودعا النبي محمد "ص" أصحابه إلى اغتنام فضل ليلة القدر، وحرصت أم المؤمين عائشة رضي الله عنها على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تدعو في هذه الليلة، فأرشدها إلى أن تدعو بهذا الدُّعاء.

وترصد بوابة الفجر لمتابعينا الكرام أفضل أدعية ليلة القدر في السطور التالية:

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي    ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعاء ليلة القدر المكتوب دعاء ليلة القدر المستجا دعاء ليلة القدر 2021 دعاء ليلة القدر دعاء النبي في ليلة القدر أفضل دعاء ليلة القدر أفضل أدعية ليلة القدر

أخبار تهمك

كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

هدف الأهلي.. اعتراف مثير من الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 19 ساعة

مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون إسترليني لضم نجم بوروسيا دورتموند

منذ ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ حوالي 9 ساعات

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

23 رمضان.. تعرف على أفضل دعاء في ليلة القدر

دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فَاعْفُ عَنِّي

دعاء عائشة "أم المؤمنين" في ليلة القدر

أدعية ليلة القدر 1440 مكتوبة .. دعاء ليلة القدر المستحب وفضله | كيفية إحياء هذه الليلة المبارك

دعاء ليلة القدر.. "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا"

أبرز الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:01 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

07:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

07:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق