تعرف على دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي محمد "ص"

دعاء ليلة القدر من أفضل الأعمال التي يجب على المسلم تترديدها ولاسيما في الليالي الوترية مخلصاً النية إلى الله عز وجل، وداعياً له من أجل أن يلتمس ويصدف تلك الليلة.





فضل الدعاء في رمضان و ليلة القدر





ويأمل الصائمون في العشر الأواخر من رمضان، في الاجتهاد قدر المستطاع والتقرب إلى الله بالطاعات وترديد عاء ليلة القدر لعلهم يصيبوا تلك الليلة العظيمة الأجر.





دعاء ليلة القدر





وعن دعاء ليلة القدر فقد ورد النبي محمد "ص" أنه كان يردد بعض الأدعية ودعانا إلى الدعاء من أجل نيل ثواب الليلة الكبير، الذي قال عنه ربنا جل وعلا: "خير من ألف شهر".





دعاء ليلة القدر كما ورد عن نبينا محمد





وقال سيدنا محمد "ص" عن دعاء ليلة القدر وكيفية إصابتها: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِساً لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْراً"، لذا حثنا على الاجتهاد في تلك الليالي المباركة.





أهمية دعاء ليلة القدر





ووردت أحاديث صحيحة تبين فضل دعاء ليلة القدر وأهمية تلك اللية منها، قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن قام ليلةَ القدرِ إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه".





دعاء ليلة القدر في السنة البنوية





وورد عن السيدة عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، قَالَت: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي".





دعاء النبي في ليلة القدر





ودعا النبي محمد "ص" أصحابه إلى اغتنام فضل ليلة القدر، وحرصت أم المؤمين عائشة رضي الله عنها على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تدعو في هذه الليلة، فأرشدها إلى أن تدعو بهذا الدُّعاء.





وترصد بوابة الفجر لمتابعينا الكرام أفضل أدعية ليلة القدر في السطور التالية:





اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال.





رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.





اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.



