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صراع سداسي على نجم مانشستر سيتي

الأحد 09/مايو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو  نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سيرحل عن السيتزنز نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة ستار البريطانية إلى أن عقد أجويرو ينتهي في 30 يونيو المقبل وكان المان سيتي قد أعلن رحيله عن الفريق مجاناً عقب نهاية عقده.

وأكدت  الصحيفة البريطانية أن كلاً من إيفرتون وتشيلسي و ليدز يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وإنترميلان الإيطالي يرغبون في التعاقد مع سيرجيو أجويرو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن سيرجيو البالغ من العمر 32 عاماً يلعب في مانشستر سيتي منذ عام 2011 وخاض مع المان سيتي 386 مباراة في جميع البطولات وسجل 258 هدفاً وصنع 73هدف آخرين.

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