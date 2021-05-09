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الكشف عن تشكيل الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري
الأحد 09/مايو/2021 - 09:01 م
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وتنقل مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إشراك محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الأبيض أساسيًا أمام الأهلي في مواجهة الإثنين المقبل ليصبح التشكيل المتوقع كالآتي؛-
حراسة المرمى:- محمد عواد
خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد
خط الوسط الهجومي:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - شيكابالا
مهاجم صريح:- حميد أحداد.
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