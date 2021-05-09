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الكشف عن تشكيل الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري

الأحد 09/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إشراك محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الأبيض أساسيًا أمام الأهلي في مواجهة الإثنين المقبل ليصبح التشكيل المتوقع كالآتي؛-  

حراسة المرمى:- محمد عواد

خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الوسط الهجومي:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - شيكابالا

مهاجم صريح:- حميد أحداد.

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