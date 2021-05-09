Advertisements

مجهولون يسرقون 2500 اختبار كورونا من مركز طبي في ألمانيا

الأحد 09/مايو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اقتحم مجهولون مركزا لاختبارات كورونا في مدينة بارزينجهاوزن شمالي ألمانيا، وسرقوا نحو 2500 اختبار للفيروس، ومواد مطهرة وقفازات جراحية وكمامات.

 

وذكرت الشرطة اليوم الأحد، أن الخسائر المادية الناجمة عن سرقة الاختبارات تقدر بأكثر من 20 ألف يورو.

 

وأضافت أن من غير الواضح بعد ما إذا كان يمكن إعادة فتح المركز الواقع في ساحة لركن السيارات تابعة لسوبرماركت غدا الاثنين.

 

وذكرت الشرطة أنه لا يوجد مخزون في الوقت الراهن يمكن مواصلة العمل به في المركز.

 

ومن المرجح أن الجاني أو الجناة كسروا أقفال الأبواب ليلة السبت قبل الماضي ونقلوا المواد المسروقة على متن عربة شحن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركز طبي في ألمانيا المانيا اختبار كورونا

أخبار تهمك

الكشف عن تشكيل الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون إسترليني لضم نجم بوروسيا دورتموند

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 9 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إشبيلية يسجل الهدف الأول في شباك ريال مدريد (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مجهولون يسرقون 975 ألف جنيه من سيارة لنقل الأموال بالبحيرة

استطلاع يكشف عن أكثر الأشياء التي يسرقها النزلاء في الفنادق الفخمة.. أبرزها المراتب والتلفزيونات

فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 264 والمصابين إلى 9134

عاجل.. وزير الآثار يكلف مساعدين جدد لقطاع مكتبه وللشئون الفنية

العثور على جثة "مجهول الهوية" بترعة في بني سويف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

07:30 م

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

09:28 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق