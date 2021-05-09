موجز البرلمان| النواب يدين الاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى.. والموافقة على فصل الموظف متعاطي المخدرات

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



مجلس النواب يوافق على فصل الموظف متعاطي المخدرات



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، وإرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.



ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.و نص القانون يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.



ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

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ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

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كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.



مجلس النواب يدين الاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى



أدان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد القدس الشريف، مؤكدًا أنه يراقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، وهي نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.



وقال في بيان أعلنه في الجلسة البرلمانية، اليوم، إن مجلس النواب يدين الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.



ويؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، هي جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.



كما يؤكد مجلس النواب أن قضية فلسطين هي مسؤولية العرب جميعًا، وهي مسؤولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمي حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه، وعلينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعما للشرعية الدولية في أصدق معانيها.



ويطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



"وزير الرياضة" يُعلن مشروع قانون جديد لحل أزمة أراضي مراكز الشباب



عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.



من جانبه، أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، لحل إشكاليات مراكز الشباب المُقامة على أراضي مملوكة لجهات أخرى بالدولة، وكذلك حل إشكاليات القرى والمناطق المحرومة من مراكز الشباب، وذلك من خلال تخصيص أراضي الدولة الغير مستغلة لإنشاء مراكز شباب بها.



وقال الوزير، إنه إقترح فكرة مشروع القانون الجديد خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث لاقت الفكرة قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي طلب العمل على إعداده وتقديمه للعرض عليه.



وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن فكرة مشروع القانون تقوم على نقل ولاية جميع الأراضى المقام عليها مراكز شباب، لتصبح الأرض ملك لمراكز الشباب وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أي كانت تبعية تلك الأراضي لجهات أخرى مثل هيئة الأوقاف أو الزراعة أو السكة الحديد.



وتابع وزير الشباب والرياضة، قائلًا: أيضا سيسمح القانون الجديد، بإستبدال الأراضى المملوكة للدولة، لإنشاء مراكز شباب عليها.

