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زوج يقتل زوجته لشكه في سلوكها بالخانكة

الأحد 09/مايو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت مدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها، حيث طعنها بسكين المطبخ لشكه بسلوكها، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص زوجته بسلاح أبيض "سكين" بدائرة المركز لشكه في سلوكها ووجود علاقة غير شرعية بينها وبين نجل خالتها.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين قتل "أ.أ.ع"، 44 عاما، لزوجته "ل.ز.أ"، 39 عاما، بسلاح أبيض "سكين" لشكه في سلوكها ووجود علاقة غير شرعية بينها وبين نجل خالتها، بطعنها 5 طعنات بمناطق متفرقة بالصدر والبطن، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام، وجرى ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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