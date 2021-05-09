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"مشروعات النواب" تشكل لجنة تقصي حقائق لهيئة التنمية الصناعية

الأحد 09/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، علي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي الوضع المتردي في هيئة التنمية الصناعية والتوقف الكامل لمصلحة المواطنين منذ تولي محمد الزلاط في أغسطس 2020.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إنه سيتم عقد إجتماع بعد إجازة عيد الفطر بحضور وزيرة الصناعة، لافتًا إلى أنه إيماءًا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية فان 85% من المشروعات تدخل في إطار تخصص اللجنة وليس لجنة الصناعة.

وطالب "مرعي" خلال اجتماع اللجنة،اليوم، مسئولي الهيئة التنمية الصناعية بضرورة إعداد بيان بعدد الوحدات الصناعية التي تم تسليمهاومساحتها والعاملين بها، وكذلك الأراضي الصناعية وعدد المستفيدين بها وعدد الوحدات الشاغلة بالفعل والمواقع المستقبلية في الخطة المقبلة وعدد التراخيص التي اصدرتها اللجنة وانشتطها والمستفيدين بها منذ تولي رئيس الهيئة الحالي محمد الزلاط في اغسطس 2020وعدد المشروعات والتراخيص التي اصدرت منذ انشائها وختي فترة رئيس الهيئة الحالي.

وهاجم النائب محمد مرعي، هيئة التنمية الصناعية قائلًا: مجمع المصانع في المحلة 615 وحدة، حتي الان الوحدات الصناعية التي تم تسليمها حسب كلام مسئول هئية التنمية الصناعية 117 فهذا شيء لا يعقل وهناك 13 مجمع صناعي نريد معرفة ما تم تسليمه ويعمل الان فالواقع شيء وتصريحات مسئولي الهيئة شيء آخر ولا يتماشي مع سياسة الدولة في إحلال الواردات.

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