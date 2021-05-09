رامز جلال ساخراً من نهلة سلامة: "شعر كنافة"

نصب الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار" المذاعب عبر إم بي سي مصر اليوم الأحد، فخاً للنجمة نهلة سلامة لتعود إلى الواجهة مجدداً بعد غيابها الطويل عن الساحة الفنية.





نهلة سلامة ضحية رامز





ووقعت نهلة سلامة ضحية لرامز وذهبت إلى الرياض عاصمة السعودية، وتخوض المغامرة مع أجرأ مقدم برامج مقالب في مصر والوطن العربي بلا منازع.





نهلة سلامة تعود للواجهة





وتصدرت نهلة رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث زاد بحث رواد مواقع التواصل على بعض لقطات البرنامج ليشاهدوا ما قاله رامز جلال عن ضحيته.





إطلالة نهلة سلامة





وأطلت نهلة سلامة على جمهورة وهي ترتدي شيميز وبنطلون باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، مع مكياجا قويا وظاهراً.





سخرية رامز من نهلة سلامة





وسخر رامز جلال من إطلالة نهلة سلامة فور وصولها إلى المدينة الترفيهية قائلًا: "إيه القصة دي قللي كشري شوية، وايه الحواجب والشعر ده"، كما اعتدا يومياً.





نهلة سلامة في برنامج رامز





وصور برنامج "رامز عقله طار الذي استضاف الفنانة نهلة سلامة اليوم في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى بالرياض عاصمة السعودية وبرعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.





مواعيد عرض "رامز عقله طار"





يُذكر أن برنامج "رامز عقله طار"، يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2021 في تمام الساعة السادسة و26 دقيقة عقب أذان المغرب عبر قناة "إم بي سي مصر".



