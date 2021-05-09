موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مهاجم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

واقترب موسيماني من الدفع بمحمد شريف أمام الزمالك في مركز المهاجم، على أن يقود حسين الشحات الجبهة اليسرى وصلاح محسن كجناح أيمن،

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس على ملعب الإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.