Advertisements
موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك
الأحد 09/مايو/2021 - 09:28 م
محمد الدمتناوي
Advertisements
استقر
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، على مهاجم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري.
ويستعد
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الاثنين
المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
واقترب
موسيماني من الدفع بمحمد شريف أمام الزمالك في مركز المهاجم، على أن يقود حسين
الشحات الجبهة اليسرى وصلاح محسن كجناح أيمن،
وكان
الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي
أقيمت بينهما يوم الخميس على ملعب الإسكندرية.
ويحتل
الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما
يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.
Advertisements