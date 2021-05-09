Advertisements

عاجل - إشبيلية يسجل الهدف الأول في شباك ريال مدريد (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
تمكن نادي إسبيلة من تسجيل الهدف الأول في شباك ريال مدريد في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني.


وسجل  الهدف الأول فرناندو لصالح إسشبيلية بعد تمريرة رأسية من إيفان راكيتيتش ليسكنها شباك كورتوا حارس ريال مدريد.


وجاءت تشكيلة إشبيلية لمواجهة  ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: خيسوس نافاس – جول كوندي – دييجو كارلوس – ماركوس أكونيا

في خط الوسط: فيرناندو – إيفان راكيتيتش – جوان خوردان

في خط الهجوم: سوسو – بابو جوميز – لوكاس أوكامبوس



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد أمام تشيلسي ريال مدريد الدورى الإسباني إشبيلية يسجل الهدف الأول إشبيلية يسجل

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون إسترليني لضم نجم بوروسيا دورتموند

منذ ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 22 ساعة

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إشبيلية يسجل الهدف الأول في شباك ريال مدريد (فيديو)

منذ نصف ساعة

الكشف عن تشكيل الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري

منذ ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ 33 دقيقة

كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية

لاعب عربي يزين قائمة إشبيلية لأول مرة لمواجهة مدريد بالدوري

نهاية المباراة.. برشلونة (0) - إشبيلية (0) في الدوري الإسباني

تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ فى السوبر الأوربي

السوبر الأوروبي.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونيخ وإشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

09:28 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

07:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق