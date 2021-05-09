عاجل - إشبيلية يسجل الهدف الأول في شباك ريال مدريد (فيديو)

تمكن نادي إسبيلة من تسجيل الهدف الأول في شباك ريال مدريد في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني.









وسجل الهدف الأول فرناندو لصالح إسشبيلية بعد تمريرة رأسية من إيفان راكيتيتش ليسكنها شباك كورتوا حارس ريال مدريد.









وجاءت تشكيلة إشبيلية لمواجهة ريال مدريد كالتالي:





في حراسة المرمى: ياسين بونو





في خط الدفاع: خيسوس نافاس – جول كوندي – دييجو كارلوس – ماركوس أكونيا





في خط الوسط: فيرناندو – إيفان راكيتيتش – جوان خوردان





في خط الهجوم: سوسو – بابو جوميز – لوكاس أوكامبوس











