تعرف على دعاء ختم القرآن في شهر رمضان

دعاء ختم القرآن .. يزداد الفضل والثواب لكافة الطاعات التي يقوم بها المسلم في شهر رمضان 2021 ولاسيماً في العشر الأواخر التي تشهد إصراراً من المتقين على اكتناز فضل الشهر كاملاً.





دعاء ختم القرآن





ويعتبر دعاء ختم القرآن من الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مع ختم القرآن الكريم تلاوة، حيث أن رمضان هو شهر القرءان والذي أنزل فيه القرءان.





دعاء ختم القرآن وفضله





ويبحث المسلمون في هذه الأيام عن دعاء ختم القرآن بعدما فرغ الكثيرون من تلاوته التي اعتادوا عليها طوال الشهر الكريم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بدوام قراءته.





أهمية دعاء ختم القرآن





ويعتبر دعاء ختم القرآن من الأمور المهمة حيث ترفق تلك الدعوات في المصاحف في آخر الصفحات بعد انتهاء السور والآيات، ويقرأه الكثيرون من يعلمون بوجوده.





دعاء ختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان





ويختم المسلم تلاوته خلال شهر رمضان بـ دعاء ختم القرآن الذي يتضمن تمنيات بالمواظبة على تلاوته أناء الليل وأطراف النهار ونيل ثوابه وجعله أنيسا وصديقا لصاحبه.









ونرصد لمتابعينا الكرام عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" دعاء ختم القرآن في شهر رمضان بالسطور التالية:





اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْآنِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً *اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ العَالَمِينَ.





اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.





اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة.





اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين.





اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.





اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.





اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.





اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.





اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.





اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ.



