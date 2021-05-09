Advertisements

تعرف على دعاء ختم القرآن في شهر رمضان

الأحد 09/مايو/2021 - 09:30 م
دعاء ختم القرآن
دعاء ختم القرآن
Advertisements
دعاء ختم القرآن .. يزداد الفضل والثواب لكافة الطاعات التي يقوم بها المسلم في شهر رمضان 2021 ولاسيماً في العشر الأواخر التي تشهد إصراراً من المتقين على اكتناز فضل الشهر كاملاً.

دعاء ختم القرآن

ويعتبر دعاء ختم القرآن من الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مع ختم القرآن الكريم تلاوة، حيث أن رمضان هو شهر القرءان والذي أنزل فيه القرءان.

دعاء ختم القرآن وفضله

ويبحث المسلمون في هذه الأيام عن دعاء ختم القرآن بعدما فرغ الكثيرون من تلاوته التي اعتادوا عليها طوال الشهر الكريم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بدوام قراءته.

أهمية دعاء ختم القرآن

ويعتبر دعاء ختم القرآن من الأمور المهمة حيث ترفق تلك الدعوات في المصاحف في آخر الصفحات بعد انتهاء السور والآيات، ويقرأه الكثيرون من يعلمون بوجوده.

دعاء ختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان

ويختم المسلم تلاوته خلال شهر رمضان بـ دعاء ختم القرآن الذي يتضمن تمنيات بالمواظبة على تلاوته أناء الليل وأطراف النهار ونيل ثوابه وجعله أنيسا وصديقا لصاحبه.


ونرصد لمتابعينا الكرام عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" دعاء ختم القرآن في شهر رمضان بالسطور التالية:

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْآنِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً *اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة.

اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

 اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعاء ختم القرآن في رمضان 1442 دعاء ختم القرآن في رمضان دعاء ختم القرآن رمضان 2021 دعاء ختم القرآن 2021 دعاء ختم القرآن

أخبار تهمك

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون إسترليني لضم نجم بوروسيا دورتموند

منذ ساعتين

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 22 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ نصف ساعة

الكشف عن تشكيل الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إشبيلية يسجل الهدف الأول في شباك ريال مدريد (فيديو)

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"خير من ألف شهر".. تعرف على أدعية ليلة القدر

تعرف على دعاء ختم القرآن الكريم

دعاء ختم القرآن الكريم نهاية شهر رمضان 2019

دعاء ختم القرآن: اللهم ارحمني بالقرآن واجعلهُ لي إماماً ونوراً وهدىً ورحمة

دعاء ختم القرآن الكريم وأشهر الأدعية بعد الانتهاء من قراءة القرآن كاملا

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوباً وبصوت إمام وخطيب المسجد الحرام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

07:30 م

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

09:28 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق