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غادة عبد الرازق تتعرض لأزمة بسبب طليقها في الحلقة الـ28 من "لحم غزال"

الأحد 09/مايو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل "لحم غزال"، حيث تفاجئت "غزال" بحضور المحامي "أمجد" لها ليخبرها بأنه عثر على طليقها "أشرف" الذي هرب بالأموال خارج مصر.

و اكتشفت "غزال" من خلال "أشرف" أن عمار وعلي ويوسف وجميع من حولها يعلمون مكان أشرف ولكنهم لا يخبروها وأنه يعلم كل شئ عنها.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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