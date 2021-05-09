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يوسف الحسيني عن تهجير الفلسطينيين من القدس: ضمير العالم لا يصحوا إلا بالمزاج

الأحد 09/مايو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن وزارة الخارجية المصرية أصدرت 3 بيانات، تتحدث عن رفض مصر بشكل كامل لما يحدث في القدس، من محاولة إخلاء الفلسطينيين من منطقة الشيخ جراح.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن رئيس مجلس النواب اعتبر محاولة إخراج الفلسطينيين من منطقة الشيخ جراح بالقدس جريمة تطهير عرقي.

وأضاف: "الناس اللي بتزايد، بتزايد على إيه....ضمير العالمي لا يصحوا إلا بالمزاج، يعاني من حالة ثبات، قاعد نايم واكل شارب".

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