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مسلسل ضل راجل الحلقة 27.. ياسر جلال يهرب من المستشفى

الأحد 09/مايو/2021 - 09:48 م
مسلسل ضل راجل الحلقة 27
مسلسل ضل راجل الحلقة 27
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مسلسل ضل راجل الحلقة 27 .. مع تبقي حلقات قليلة من كافة الأعمال الدرامية التي قدمت خلال موسم رمضان 2021 اشتعلت المنافسة وزاد شغف الجمهور من أجل معرفة ما ستؤول إليه النهايات.

مسلسل ضل راجل الحلقة 27 يتصدر

وتصدر مسلسل ضل راجل الحلقة 27 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب الانتهاء من عرضها يوم أمس حيث تضمنت العديد من التفاصيل المثيرة والشيقة.

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 27

وشهدت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 27 عملية تهريب ياسر جلال من غرفة الرعاية المركزة عن طريق الطبيبة ملك "نور اللبنانية" خوفا على حياته.

بلطجية لقتل جلال في مسلسل ضل راجل الحلقة 27

واستأجر "عمرو" 3 بلاطجة من أجل التخلص من ياسر جلال وهو في غرفة الرعاية المركزة ضمن أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 27 كما يطلب عمرو من عزيز عنوان ملك، وتتصل الأخيرة بعمتها حتى لا تخبر عزيز بعنوانها الجديد.
 
هروب جلال في مسلسل ضل راجل الحلقة 27

وهرب جلال من غرفة الرعاية ليذهب إلى الفندق الذى نزل فيه في وسط البلد برفقة الطبيبة ملك " وتحضر عدد من المستلزمات الطبية لعلاجه في مسلسل ضل راجل الحلقة 27 داخل الفندق.

وفاة والد الظابط في مسلسل ضل راجل الحلقة 27

وحاولت الطبيبة ملك الاتصال ضمن مسلسل ضل راجل الحلقة 27 بالنجم محمود عبدالمغين الذي يجسد دور الضابط يوسف لكنه لم يرد عليها بسبب جنازة والده .

اشتعال أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 27

كما شهدت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 27 سرقة أحمد حلاوة عن طريق زوجته التي هربت وطلبت الطلاق مؤكدة أن الأموال التي سرقتها مقابل شبابها الذى ضاع أثناء زواجها منه، فطلقها.

مسلسل ضل راجل الحلقة 27

يُذكر أن مسلسل ضل راجل الذي عرضت حلقته 27 يوم أمس من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة.

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