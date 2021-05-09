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بوروسيا دورتموند يحسم مصير سانشو وهالاند

الأحد 09/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني أن الباب مفتوح أمام نجمي الفريق الإنجليزي جادون سانشو والنرويجي إيرلينج هالاند في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت قناة ARD الألمانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان قريب للغاية من التوقيع مع سانشو في الصيف الماضي ولكن الشياطين الحمر لم يلبوا طلبات بروسيا دورتموند المالية للتخلي عن النجم الإنجليزي.

وقال زورك في تصريحات للقناة الألمانية:" لدينا بالفعل اتفاق جادون سانشو منذ العام الماضي بحيث يمكنه الرحيل عن النادي ولكن بشروط محددة ".

واختتم زورك تصريحاته قائلا:" مع ذلك، فنحن لا نملك إتفاق مع إيرلينج هالاند على الرحيل ".

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