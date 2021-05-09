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بوروسيا دورتموند يحسم مصير سانشو وهالاند
الأحد 09/مايو/2021 - 09:59 م
ريهام عبد المحسن
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صرح مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني أن الباب مفتوح أمام نجمي الفريق الإنجليزي جادون سانشو والنرويجي إيرلينج هالاند في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت
قناة ARD الألمانية بأن
مانشستر يونايتد الإنجليزي كان قريب للغاية من التوقيع مع سانشو في الصيف الماضي
ولكن الشياطين الحمر لم يلبوا طلبات بروسيا دورتموند المالية للتخلي عن النجم
الإنجليزي.
وقال
زورك في تصريحات للقناة الألمانية:" لدينا بالفعل اتفاق جادون سانشو منذ
العام الماضي بحيث يمكنه الرحيل عن النادي ولكن بشروط محددة ".
واختتم
زورك تصريحاته قائلا:" مع ذلك، فنحن لا نملك إتفاق مع إيرلينج هالاند على
الرحيل ".
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