أميرة يحيى تكتب: ليسوا أولاد بلد ولا يعرفون الجدعنة

فكرة الـ bad boyـ أصبحت منتشرة منذ فترة ويوجد فتيات كثيرات يشيدن بهذا النوع ولكن هذا النوع ليس إلا مجرد وهم بدعوى أنه يخاف على الفتاة ويستطيع حمياتها ويلبس ثوب (الصايع مقطع السمكلة وديلها).





المشكلة أن هؤلاء الشباب أو بمعنى أصح "الشمحطجيه" يصفون الشاب المحترم المؤدب الذي يراعي الأصول والتقاليد بأنه "عيل سيس "، بمعنى هذه النسخة الجديدة من سلام يا صاحبي وعبده موته والألماني والجميع يعرف نهايتهم.





الإحترام والصياعة دونت ميكس والجدعنة ليس لها علاقة بفتحة الصدر والألفاظ والسلاح في النهاية أوجه نصيحة لأي فتاة تشيد بهذا النوع من الشباب (عندما تختاري فكرى في أولادك وأهلك ومستواكي وأن هذا النوع من الشباب لا يصلح للأبوة ولا للعيش العمر كله).

كما أوجه نصيحة للشباب (يجب عدم تقليد هذا النوع من الشباب لأنك بهذا سوف تفقد احترامك وقيمتك وأخلاقك وتتحول إلى "صايع" بعيدا عن كل معاني الرجولة والجدعنة والأصول).