موعد أجازة عيد الفطر المبارك وعدد الأيام

أجازة عيد الفطر .. أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك، واستقبال عيد الفطر المبارك بالبهجة والسرور، وهي أيام سعادة وراحة وهو يوم الجائزة.





أجازة عيد الفطر





يتساءل الكثيرون عن موعد أجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص، وعدد الأيام، حيث يكتنزها الكثيرون في أخذ قسط من الراحة وإجراء العديد من الزيارات الأسرية والفسح.





موعد أجازة عيد الفطر





وكشفت وزارة القوى العاملة عن منح العاملين بالقطاع الخاص أجازة عيد الفطر رسمية مدفوعة الأجر لـ5 أيام اعتبارًا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.





قرار أجازة عيد الفطر





ومن جانبه، أوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أجازة عيد الفطر جاءت تماشيًا مع خطة الدولة للحد من تكدس المواطنين خلال فترات الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل حمايتهم من تداعيات "كوفيد-19".





تشغيل القطاع الخاص في أجازة عيد الفطر





ولفت سعفان إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أجازة عيد الفطر إذا دعت الذرورة لذلك وفقًا لأحكام قانون العمل كما يستحق العامل في هذه الحالة أخذ يوم إضافي.





كتاب دوري بشأن أجازة عيد الفطر





وأعلنت وزارة القوى العاملة إصدار كتاب دوري بشأن أجازة عيد الفطر لمديريات القوي العاملة بالمحافظات لمتابعة الشركات والمصانع بشأن تنفيذ ذلك.



