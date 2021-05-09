تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

Advertisements
تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة
الأحد 09/مايو/2021 - 10:07 م
بسمة الجاويش
Advertisements
يلتقي النادي الأهلي بنادي الزمالك غدا الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء في لقاء القمة المنتظر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسوف يغيب عن الفريقين بعض اللاعبين بسبب الإصابة.
غيابات الأهلي في مباراة الغد:
- علي معلول:
تعرض علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضي في الدور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وكانت إصابته هي شد في العضلة الخلفية، لكن تجددت إصابته مرة أخرى بسبب رجوعه للملعب بشكل سريع.
- محمد محمود:
غاب محمد محمود لاعب خط الوسط بالفريق عن مبارايات الفريق لفترة طويلة نتيجة لقطع في الرباط الصليبي ثم جراحة بالركبة، وتستمر فترة غيابه حتى الاَن، ومن المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية في أول شهر مايو المقبل.
- كريم نيدفيد:
غاب كريم نيدفيد لاعب خط الوسط بالفريق لمدة عامين بسبب إصابة في الركبة ثم جراحة في غضروف الركبة، وكان قريب من العودة للملاعب لكنه تعرض مجددا إلى رشح جديد في الركبة مما يؤخر ميعاد رجوعه.
-حمدي فتحي:
تعرض حمدي فتحي لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي لكسر في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة" وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن إصابة اللاعب تحتاج لفترة زمنية قد تصل لشهرين لحين التعافي بشكل نهائي.
- سعد سمير:
اشتكى المدافع سعد سمير من اَلام في العضلة الضامة وخاض تدريبات تأهيلية مع الفريق وغاب عن مواجهة غزل المحلة الأسبوع السابق.
- جونيور أجايي :
تعرض المهاجم جونيور أجايي لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
غيابات الزمالك في مباراة الغد:
_ أبو جبل:
أصيب أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك بفيروس كورونا في الأيام السابقة مما يمنعه من المشاركة في مباراة الغد.
- عبد الله جمعة :
أصيب اللاعب عبد الله جمعة لاعب خط وسط نادي الزمالك بكدمة في الرباط الداخلي للركبة وخضع لبرنامج تأهيلي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements