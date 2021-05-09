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تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

الأحد 09/مايو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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يلتقي النادي الأهلي بنادي الزمالك غدا الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء في لقاء القمة المنتظر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسوف يغيب عن الفريقين بعض اللاعبين بسبب الإصابة.

غيابات الأهلي في مباراة الغد:
- علي معلول: 
تعرض علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضي في الدور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وكانت إصابته هي شد في العضلة الخلفية، لكن تجددت إصابته مرة أخرى بسبب رجوعه للملعب بشكل سريع.

- محمد محمود:
غاب محمد محمود لاعب خط الوسط بالفريق عن مبارايات الفريق لفترة طويلة نتيجة لقطع في الرباط الصليبي ثم جراحة بالركبة، وتستمر فترة غيابه حتى الاَن، ومن المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية في أول شهر مايو المقبل.

-  كريم نيدفيد:
غاب كريم نيدفيد لاعب خط الوسط بالفريق لمدة عامين بسبب إصابة في الركبة ثم جراحة في غضروف الركبة، وكان قريب من العودة للملاعب لكنه تعرض مجددا إلى رشح جديد في الركبة مما يؤخر ميعاد رجوعه.

-حمدي فتحي: 
تعرض حمدي فتحي لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي لكسر في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة" وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن إصابة اللاعب تحتاج لفترة زمنية قد تصل لشهرين لحين التعافي بشكل نهائي.

- سعد سمير:
اشتكى المدافع سعد سمير من اَلام في العضلة الضامة وخاض تدريبات تأهيلية مع الفريق وغاب عن مواجهة غزل المحلة الأسبوع السابق.

- جونيور أجايي :
تعرض المهاجم جونيور أجايي لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات الزمالك في مباراة الغد:
_ أبو جبل:
أصيب أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك بفيروس كورونا في الأيام السابقة مما يمنعه من المشاركة في مباراة الغد.

- عبد الله جمعة : 
أصيب اللاعب عبد الله جمعة لاعب خط وسط نادي الزمالك بكدمة في الرباط الداخلي للركبة وخضع لبرنامج تأهيلي.

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