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عمرو أديب يطلق حملة لعلاج غير القادرين: "شفت إيد ربنا كتير"

الأحد 09/مايو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة لجمع التبرعات بمناسبة ليلة القدر لعلاج غير القادرين مستشفى وادي النيل، قائلا: "دي سنة سنوية، وبالنسبالي أهم حلقات السنة، دي الستر والبركة".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الأحد، "كل سنة لما ببدء الحلقة دي بكون على باب الله.. ومعرفش مين هيتبرع، ولكن شفت ايد ربنا كتير وهى بتقولي خد واعطي الناس"، متابعا: "عمرو لا يفعل شيىء أنا مجرد جسر سبب.. عمرو أتفه واحد في المنظومة دي".
وأشار إلى أن برنامجه يكاد الوحيد على مستوى العالم الذي يحرص على تدشين حملة لعلاج غير القادرين سنويا، مضيفا: "في ناس كتير مستنية الحملة دي عشان تعالج نفسها أو أولادها.. إحنا بنتعامل مع مستشفى فيها أكبر درجات الدقة والمحاسبة".

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