يوسف الحسيني: مصر أكثر بلد دفع ثمن غالي لتحرير الأراضي الفلسطينية (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن البعض يقوم بالمزايدة على مصر في بعض القضايا المحورية والمركزية مثل القضية الفلسطينية، معقبًا: "ما تعرفش مين اللي عين يزايد على مصر".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن مصر أكبر دولة دفع ثمن غالي لتحرير الأراضي الفلسطينية، وحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم.



ولفت إلى أن العالم يقوم بانتقاد أي شيء يحدث في مصر حتى إذا كان بسيط، بينما لا يتحدث عما يحدث في القدس من تهجير الفلسطينيين.

