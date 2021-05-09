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عمرو أديب: "معنديش غضاضة أشحت صدقات وكاة الناس لعلاج غير القادرين"

الأحد 09/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة لجمع التبرعات بمناسبة ليلة القدر لعلاج غير القادرين مستشفى وادي النيل، قائلا: "معنديش غضاضة أني أشحت صدقاتكم وزكاتكم للناس دي".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الأحد، "الدولة مش هتعمل كل حاجة، إحنا كمان نقدر نساعد"، لافتا إلى أن هذا البرنامج قد جمع مئات الملايين على مدى السنوات لعلاج حالات غير القادرين، معلقا: "اللي عمل كده بركة ربناوالمصريين، والأشقاء العرب".
وأشار إلى أن حملة علاج غير القادرين هى مثال لتكاتف وتعاون المصريين وغير المصريين لرسم ابتسامة على وجه أم وأب وطفل، مضيفا: "كل حاجة بتساعد، طوبة على طوبة بتفرق.. ربك بيسبب الأسباب".

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