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"الأحمد" يطرح أحدث أغنياته عقب عيد الفطر

الأحد 09/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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يستعد الملحن محمد الأحمد، لطرح أحدث أغنياته وتحمل أسم النسيم ويقوم بغناؤها مجموعة كورال الامارات.

 

محمد الأحمد هو إعلامي وملحن موسيقي تخصص في تلحين وتجديد الأعمال الوطنية الإماراتية وكانت بدايته من خلال عمل وطني يحمل أسم زعيمنا وكانت غناء الفنان ميحد حمد في سنة 2009 وبعدها من خلال اغنية القائد نهياني وكانت من غناء الفنان عيضه المنهالي وثم قام بتجديد اغنية يا شباب الوطن وحي بالشهامة والغزلاني والتي كانت من اشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان

 

كما شارك الاحمد كمشرف فني على الموسيقى في حفل افتتاح متحف اللوفر في ابوظبي عام 2017 وكذلك في حفل افتتاح صرح زايد المؤسس في ابوظبي والذي تميزت فيه اغنية دار زايد، ولقب الاحمد بلقب ملحن الوطن في دولته الامارات العربية المتحدة.

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