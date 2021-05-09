أحداث كمين الميدان في الحلقة الـ27 من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار2" اقتحام الإرهابيين التكفيريين كمين الميدان في الاتجاه الساحلي للعريش وكان من بينهم حنفي جمال وخيرت السبكي.



و تخلص الضباط من 4 من الإرهابيين، كما أصيب "علي" شقيق زكريا يونس، وأسفر الحادث عن استشهاد 5 من الضباط والجنود.



و نقل "علي" إلى المستشفى حيث أصيب برصاصة في قدمه وزاره زكريا يونس ووالدته ونادية.



وشهدت الحلقة مشاهد حقيقية من هذا الحادث والأسلحة التي وجدت في موقع الكمين حيث تواجد 3 حزام ناسف، وعدد من العبوات المتفجرة.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

