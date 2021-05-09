الصحة: إنتاج 40 مليون جرعة من سينوفاك من مصانع فاكسيرا خلال العام الأول من اتفاقية تصنيع اللقاح

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت اليوم بمتابعة مصانع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" لمراجعة الضوابط الخاصة بالتصنيع بعد توقيع اتفاقية بين سينوفاك والحكومة المصرية لبداية التصنيع في 18 مايو الحالي.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن هناك وفد من منظمة الصحة العالمية ومن الصين أشاد بجاهزية خطوط الإنتاج وإتمام عملية تنقل تكنولوجيا التصنيع الذي سيبدأ بأول 2 مليون جرعة في نهاية يونيو المقبل.



وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح إنتاج 40 مليون جرعة خلال السنة الأولى، موضحًا أنه سيكون هناك اجتماعات أخرى للتغلب على أي تحديات وفور الانتهاء من تلك الجرعات ستخضع للفحص في معامل هيئة الدواء للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها، حيث تسعى مصر لتكون مركزًا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الإفريقية.

