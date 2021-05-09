صحة القاهرة: فريق طبي بمستشفى المنيرة يستأصل "تمدد شرياني" بالذراع لمريض فشل كلوي

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفي المنيرة العام، بإجراء عملية طارئة وذات مهارة خاصة لانقاذ حياة مريض، عبارة عن استئصال تمدد شرياني بالذراع لاحد مرضي الغسيل الكلوي.



جاء ذلك باشراف الدكتور احمد حسن وهبي استشاري الجراحة العامة والاوعية الدموية والدكتور احمد عبد السلام والدكتور محمد فهيم اخصائين الاوعية الدموية، والدكتور سحر الريس رئيس قسم التخدير بالمستشفي والدكتور مصطفي زيكو استشاري التخدير.



قال الدكتور احمد حسن استشاري الجراحة العامة، انه تم استئصال التمدد الشرياني بنجاح قبل حدوث اي مضاعفات كانت علي وشك الحدوث واهمها النزيف او الانفجار في حالة تعرض هذا التمدد لاي اصابة مباشرة.



واضاف استشاري الجراحة العامة، ان هذا النوع من الجراحات الدقيقة تم استحداثها مؤخرا بالمستشفي لخدمة مرضي الفشل الكلوي، لافتا الي استعداد المستشفي لاستقبال مثل هذا النوع من الجراحات.



من جانبه قال الدكتور الدكتور محمد عزيز مدير عام المستشفي، أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة، وان المستشفي تقوم بتقديم كافة الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية باقسام الرمد والجراحة العامة والباطنة والاطفال والعظام والانف واذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم اسرة، وقسم للاسنان.



من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.



وقال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

