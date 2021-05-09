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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

الأحد 09/مايو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يقدم لكم الفجر الرياضي، موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، التي سوف تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية بعدما أطاح بنظيره باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف، بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.

فيما بلغ تشيلسي هذا الدور، بعدما تخطى ريال مدريد في نصف النهائي، بثلاثية مقابل هدف بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.

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