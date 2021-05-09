موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021
الأحد 09/مايو/2021 - 10:28 م
أمل الحلفاوي
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يقدم لكم الفجر الرياضي، موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، التي سوف تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.
موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية بعدما أطاح بنظيره باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف، بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.
فيما بلغ تشيلسي هذا الدور، بعدما تخطى ريال مدريد في نصف النهائي، بثلاثية مقابل هدف بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.
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