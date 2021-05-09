تطوير خوارزميات تنذر بمرض الكلى المزمن مبكراً

يعد مرض الكلى المزمن من أخطر الأمراض التي يتعرض لها الإنسان في حياته، لما يواجهه من صعوبات ومعاناة في بقية أيام حياته، ما يجعله في حاجة دائمة لإجراء الغسيل الكلوي.





وقام علماء باحثون من كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، بالعمل على تطوير خوارزميات تعمل على جرد السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى تلقائياً وتنذر الأطباء بالمراحل المبكرة من الإصابة بمرض الكلى المزمن.

وتتضمن الخوارزميات المذكورة البحث في السجلات الطبية الإلكترونية عن نتائج اختبارات الدم والبول قبل إجراء حسابات تحدد وظيفة الكلى ومدى التلف الحاصل قبل تنبيه الأطباء.

ومن جانبه، قال كرزيستوف كيريلوك، مدير البحث العلمي، إن التعرف على وجود مرض الكلى في مرحلة مبكرة يعتبرأمراً بغاية الأهمية، حيث يمكن للعلاجات أن تبطىء تقدّم المرض قبل أن يصبح الشفاء متعذراً.

وأشارت الدراسة إلى أن الباحثين تمكنوا من المصادقة يدوياً على خوارزميات من 451 مراجعة طبية عبر ثلاثة أنظمة رعاية صحية وتبين لهم أنها قامت بتشخيص مرض الكلى بشكل صحيح لدى 95% من المرضى، واستبعد وجودها بدقة لدى 97% من المشاركين الأصحاء.

وأكد العلماء على أن تشخيص الخوارزميات قد يعزز الرعاية الصحية عبر زيادة الوعي لدى كل من الأطباء والمرضى بوجود المرض وتمكين إعطاء التوصيات المخصصة لكل مرحلة لمتابعة المضاعفات وتحقيق الشفاء.



