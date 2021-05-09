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مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

الأحد 09/مايو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
على خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إشراك محمد عبد الشافي أساسيا أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مشاركة محمد عبد الشافي أمام الأهلي بالدوري المصري

 

من جانبه يسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي، بخوض تدريبات إضافية أملا في أن يصبح جاهز للمشاركة في القمة.

 

ويعود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للمشاركة أساسيا أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري بعد شفائه من فيروس كورونا.

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك المقبلة بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء الإثنين المقبل.

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