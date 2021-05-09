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الصحة: استقبال 1.7 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا غدًا

الأحد 09/مايو/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر ستستقبل غدًا مليون و200 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا ضمن اتفاقية جافي لتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن مصر تسير في جميع الاتجاهات لتوفير اللقاحات وبداية تصنيعه داخل مصر.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على 10 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، واستقبال جرعات من لقاحات جونسون آند جونسون في الربع الأخير من العام الحالي بالإضافة إلى جرعات من لقاح سينوفارم.

وأوضح أن اتفاقية التصنيع تتيح إنتاج 40 مليون جرعة، لافتًا إلى أن هناك فريق عمل بين مصنع سينوفاك الصيني ومصنع فاكسيرا بدعم من مجلس الوزراء لتواصل الشركة استثماراتها وهذا ما سيضاعف قدرة مصر على مواكبة كافة التغيرات البحثية والكفاءات التكنولوجية والقدرة على التصنيع بعد نقل تكنولوجيا التصنيع لمضاعفة الجرعات مع بداية الإنتاج.

وأكد أن فاكسيرا من أهم الأذرع الوطنية للدولة، مشددًا أنه لم يتم رصد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر، كاشفًا عن الزيارة التفقدية لوزيرة الصحة للمركز القومي لخدمات نقل الدم بالعجوزة وهو مركز من ضمن 20 مركز متخصصين لتجميع مشتقات البلازما.

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