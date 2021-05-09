تصفية حنفي جمال وخيرت السبكي في الحلقة الـ27 من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار2" ما حدث في شمال سيناء، حيث تم تصفية الضباط المنشقون حنفي جمال وخيرت السبكي وعدد من التكفيريين الذين قامو بعمليات إرهابية وكان آخرها كمين الميدان.





وكان "خيرت السبكي" يخطط لعملية أخرى لأخذ ثأر زملائهم الإرهابيين الذين قتلو في كمين الميدان، وكان يقول: "سينا كلها بقت بتاعتنا وسنحرق بيوت الطواغيت".



وشهدت الحلقة فيديوهات حقيقية من داخل بؤرة الإرهابيين قبل التخلص منهم.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

