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أسينسيو يسجل هدف التعادل لريال مدريد في شباك إشبيلية (فيديو)
الأحد 09/مايو/2021 - 10:36 م
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تمكن نادي ريال مدريد من تسجيل هدف التعادل في شباك ريال مدريد في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني.
وسجل الهدف الأول لصالح ريال مدريد أسينسيو بعد تمريرة رائعة من توني كروس ليسكنها شباك حارس إشبيلية.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية كالتالي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
في خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو
في خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي
في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة
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