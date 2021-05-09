"غبور" تنفي ما تداول عن حبس رئيسها.. القضية قديمة وتم التصالح فيها

أكدت الشركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو" و هي احدي الشركات التابعة لشركة جي بي أوتو ش.م.م أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن صدور حكم من محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة فى القضية رقم 180 لسنة 2020 والتي تم استئنافها برقم 282 لسنة 2020 جنح مستأنفة مخالف للحقيقة، حيث تم انهاء هذه القضية منذ شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بالتصالح مع المدعى وجهاز حماية المستهلك طبقا للمادة رقم ٥٩ لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

وتوضح شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو" أنها حريصة على التعامل بشفافية مع كافة وسائل الإعلام والتواصل الدائم مع السادة الاعلاميين، والشركة على اتم الاستعداد للرد على كافة الاستفسارات، وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة للشركة بأي صورة من الصور.



