Advertisements

"غبور" تنفي ما تداول عن حبس رئيسها.. القضية قديمة وتم التصالح فيها

الأحد 09/مايو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
أكدت الشركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو" و هي احدي الشركات التابعة لشركة جي بي أوتو ش.م.م أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن صدور حكم  من محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة فى القضية رقم 180 لسنة 2020 والتي تم استئنافها برقم 282 لسنة 2020 جنح مستأنفة مخالف للحقيقة، حيث تم انهاء هذه القضية منذ شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بالتصالح مع المدعى وجهاز حماية المستهلك طبقا للمادة رقم ٥٩ لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨. 
 
وتوضح شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو" أنها حريصة على التعامل بشفافية مع كافة وسائل الإعلام والتواصل الدائم مع السادة الاعلاميين، والشركة على اتم الاستعداد للرد على كافة الاستفسارات، وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة للشركة بأي صورة من الصور. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رؤوف غبور جي بي أوتو القبض على رؤوف غبور

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع إشبيلية

منذ 39 دقيقة

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ ساعة و 7 دقيقة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة لـ18 يناير

إحالة دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة" للمفوضين

عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي ضده تم التصالح فيه

تأجيل دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة إلى ٢٦ ديسمبر

غدًا.. نظر دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة

عاجل .. حبس رؤوف غبور سنة مع الشغل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
10:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

10:07 م

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

11:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق