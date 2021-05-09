مرسيدس تزيح الستار عن سيارة S-Class الجديدة

أزاحة شركة مرسيدس الألمانية، احد أكبر مصنعي السيارات في العالم، الستار عن سيارة S-Classموديل 2021 حيث شوقت محبيها لفترات طويلة قبل الكشف عنها رسمياً.





وتتسم سيارة مرسيدس S-Class الجديدة بتصميمها الخارجي المميز الذي يتسم بالرياضية لكنه يبدو غريباً وغير متوقع لسيارة السيدان الكبيرة.





وتتضمن سيارة S-Class أمامية ذات تصميم منخفض ومصابيح مسحوبة مع شبك ضخم وصدام أمامي هادئ، وحملت الواجهة الخلفية مصابيح مثلثة الشكل متصلة بخط من الكروم. وفي النهاية فقد كان التصميم جميلاً.





وتقدم سيارة S-Class بتصميم داخلي مميز حيث وفرت مرسيدس أحدث نظام MBUX يدعم 5 شاشات هي لوحة العدادات الخاصة بالسائق والشاشة الوسطية الأولى من نوعها في أي سيارة ألمانية فاخرة والشاشات الخلفية الخاصة بالركاب والجهاز اللوحي الخاص بالصف الثاني، وتوفر السيارة دعم المساعد الشخصي من مرسيدس Hey Mercedes لجميع الركاب.





وتوجد في سيارة مرسيدس الجديدة سيارة S-Classشاشة وسطية بقياس 12.3 إنش ويمكن طلب ميزة عرض 3D اختيارياً والتي تعمل عبر جهاز تتبع لحركة عين السائق يقوم بضبط ما تعرضه الشاشة لإضافة مظهر ثلاثي الأبعاد، أما الشاشات الخلفية فتأتي بقياس 11.6 إنش وتسمح لركاب الصف الثاني بالوصول إلى جميع الأدوات الترفيهية والتطبيقات المتوفرة في السيارة، كما يستطيع الركاب مشاركة المحتويات بين الشاشات المختلفة.









وعملت مرسيدس على تحسين الإضاءة الداخلية للسيارة سيارة S-Class وزادت عدد نقاط LED من 40 إلى 250 نقطة، وربطت الإضاءة الداخلية بأنظمة الأمان فعلى سبيل المثال عندما يكتشف نظام مراقبة النقطة العمياء سيارة أخرى إلى جانب S-Class فسوف يطلق نظام الإنارة الداخلية ومضات حمراء للتنبيه إلى وجود سيارة في تلك الجهة.





ومن المتوقع أن تتميز سيارة S-Clas بنظام قيادة ذاتية من المستوى 3 حيث سيكون نظام Drive Pilot الجديد من مرسيدس قادراً على قيادة السيارة في ظروف طريق محددة تشمل حركة المرور الكثيفة أو أجزاء من الطرق السريعة المهيأة مسبقاً، ويستطيع النظام القيادة بسرعات تصل إلى 60 كم/س. وتشير مرسيدس إلى أن السائق يجب أن يظل متنبهاً لاستعادة القيادة إذا ما طلبت منه السيارة القيام بذلك.





وأعلنت مرسيدس أن سيارتها الجديدة S-Class ستكون متاحة بعدة خيارات لفئات المختلفة حسب الأسواق، حيث أنه في أوروبا ستتوفر فئات S450 و S500 و S350d و S350d 4Matic و S400d 4Matic. تحمل كل من S450 و S500 محرك 3.0 لتر 6 سلندر بنظام هجين خفيف وينتج 362 حصان و429 حصان للسيارتين على التوالي.





وأوضحت مرسيدس أنها سستوفر نسخة سيارة S-Classفي الولايات المتحدة بفئات S500 4Matic و S580 4Matic و بينما تحمل الأولى نفس المحرك المذكور سابقاً فإن الأخيرة تحمل محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو ومزود بنظام أيضاً هجين خفيف لينتج 496 حصان. لاحقاً ستطلق مرسيدس فئة S580e الهجينة مع 100 كيلومتر من المدى الكهربائي، ومن المتوقع توفر الفئات الأربع المذكورة في السوق الخليجي بالدفع الخلفي أو الكلي للعجلات حسب طلب العملاء.





وأكدت شركة مرسيدس أن الجيل الجديد من السيارة لن يتوفر بمحركات V12 التي أصبحت حكراً لمرسيدس-مايباخ، ومن المقرر أن نشاهد فئات AMG عالية الأداء وبمحركات هجينة تنافس أقوى سيارات السيدان الفاخرة.



