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النهري بعد سقوط الصاروخ الصيني: خطأ جسيم وعلى بكين أن تراجع سياساتها الفضائية الحالية

الأحد 09/مايو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، على سقوط حطام الصاروخ الصيني في المحيط الهندي، قائلًا "هذا خطأ جسيم ويستوجب أن تراجع الصين سياساتها الفضائية الحالية".

وأضاف "النهري" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الخلل من الصين، وسبق وسقط صاروخ بالقرب من ساحل العاجل.

وأشار إلى أن هذا الصاروخ به عطل وخلل تقني في التصميم، موضحًا أنه عادة ما يكون سقوط مثل هذه الصواريخ في مناطق مقمرة للصواريخ بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد على ضرورة أن تراجع الصين لسياساتها الفضائية، مستطردًا "الصين لديها تكنولوجيا جيدة في الفضاء ولكنها متسرعة من أجل أن يكون لديها محطة للفضاء كاملة قبل نهاية 2022 وفي هذا الأمر شق سياسي أكثر منه علمي وهذا أمر مرفوض في علم الفضاء ولن نستمر في حبس أنفاسنا كل ما تطلع الصين مهمة إلى الفضاء".

وكان نشر مركز الفضاء الدولي، صورة لحطام الصاروخ الصيني الضال قبل سقوطه على الأرض.

وقال المركز، تعليقا على هذه الصورة: "البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام الصاروخ الصيني من أمريكا صباح اليوم (قبل سقوطه)، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك".

يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

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