ميلان يهين يوفنتوس بثلاثية مثيرة في الكالتشيو

حق فريق ميلان فوزا ثمينا على نظيره يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

تقدم ميلان عن طريق الإسباني براهيم دياز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة رائعة بباطن القدم مستغلًا خروج البولندي تشيزني حارس مرمى يوفنتوس من مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الروسينيري بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل أنتي ريبيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78 بتسديدة قوية ورائعة من مسافة بعيدة.

وفي الدقيقة 82، أكد الإنجليزي توموري انتصار ميلان بتسجيله الهدف الثالث بضربة رأسية من متابعة لتمريرة تشالهانجلو العرضية، ليخسر اليوفي بثلاثية على ميدانه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 72 في المركز الثالث، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الخامس.