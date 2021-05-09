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أرسنال يفوز على وست بروميتش بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأحد 09/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
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حقق نادي أرسنال الفوز على نظيره وست بروميتش ألبيون يوم الأحد بنتيجة 3-1 في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه الهزيمة يحتل وست بروميتش المركز 19 برصيد 26 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف بيرنلي، أول فريق خارج منطقة الهبوط، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وسجل إميل سميث رو الهدف الأول لأرسنال بتسديدة في الدقيقة 29 وانطلق نيكولا بيبي إلى قلب الملعب من الجناح الأيمن قبل أن يطلق تسديدة لا تصد بقدمه اليسرى بعد ست دقائق لاحقة.

وقلص ماتيوس بيريرا الفارق للضيوف في الدقيقة 67 بعد انطلاقة قوية لكن هدف ويليان في الدقيقة 90 من ركلة حرة أكد انتصار أرسنال ليهبط سام ألاردايس مدرب وست بروميتش من الدوري الممتاز لأول مرة في مسيرته.

وينضم وست بروميتش إلى شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، الذي هبط بالفعل، في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

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أرسنال يفوز على وست بروميتش بثلاثية أرسنال يفوز على وست بروميتش

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