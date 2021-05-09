Advertisements

ميلان ينافس أندية البريميرليج على نجم تشيلسي

الأحد 09/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي انضم إلى سباق الصراع على الإنجليزي تامي إبراهام نجم تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت  صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية أن ميلان مستعد للتنافس مع وستهام وأندية إنجليزية أخرى من أجل لحصول على خدمات النجم الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لتشيلسي على استعداد للاستماع إلى عروض لشراء تامي إبراهام في حدود 40 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل55  مليون دولار.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبراهام سجل ستة أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في الموسم الحالي لكنه فقد حظوظه باللعب بإستمرار تحت قيادة المدير الفني الجديد للبلوز توماس توخيل.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع إشبيلية

منذ 37 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
10:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

10:07 م

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق