ميلان ينافس أندية البريميرليج على نجم تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي انضم إلى سباق الصراع على الإنجليزي تامي إبراهام نجم تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية أن ميلان مستعد للتنافس مع وستهام وأندية إنجليزية أخرى من أجل لحصول على خدمات النجم الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لتشيلسي على استعداد للاستماع إلى عروض لشراء تامي إبراهام في حدود 40 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل55 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبراهام سجل ستة أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في الموسم الحالي لكنه فقد حظوظه باللعب بإستمرار تحت قيادة المدير الفني الجديد للبلوز توماس توخيل.