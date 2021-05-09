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ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع إشبيلية

الأحد 09/مايو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على مواجهة نادي إشبيلية وريال مدريد في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني.


وسجل الهدف الأول في الدقيقة 22 فرناندو لصالح إشبيلية بعد تمريرة رأسية من إيفان راكيتيتش ليسكنها شباك كورتوا حارس ريال مدريد.


وعاد نادي ريال مدريد لتسجيل هدف التعادل في شباك إشبيلية في الدقيقة 67 وسجل الهدف الأول لصالح ريال مدريد أسينسيو بعد تمريرة رائعة من توني كروس ليسكنها شباك حارس إشبيلية.


بينما جاء الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء قام بتسديدها إيفان راكيتيتش يمنح فريقه التقدم.


وسجل ريال مدريد هدف التعادل بعد تسديدة من توني كروس ارتطمت في المدافع كارلوس وسكنت الشباك في الدقيقة "90+5"، ثم كاد كاسيميرو أن يسجل هدف الفوز لكن كرته بجوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.


وبعد تلك المباراة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 75 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما رفع إشبيلية رصيده الى 71 نقطة في المركز الرابع.

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ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني الدورى الإسباني

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