بعد نجاح "رمضان جانا".. عيسى شيخ يستعد لطرح أغنية "خطفني"





بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "رمضان جانا" بلون جديد وسريع، يستعد الفنان السعودي عيسى شيخ، لطرح أغنية جديدة بعنوان "خطفني" بعد عيد الفطر.





أغنيه "خطفني" من كلمات وألحان عيسي البسطويسي، وتوزيع مهاب السعيد، وهي أغنيه خليجية تحمل طابع "المهرجانات"، وهو لون جديد سيقدمه من خلال الموسيقى الخليجية.





والفنان عيسى شيخ، كان أول من أطلق فكرة فوازير رمضان على سناب شات في عام ٢٠١٦ بعنوان (ابن بطوطة) حيث استضاف العديد من مشاهير السوشال ميديا وجعلهم يتحدثون عن التلميحات الخاصة بالبلدان المطلوب معرفتها.

وفي نهاية ٢٠١٦ وبدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قام بحضور وتغطية حفل افتتاح ليجو لاند دبي، وفي عام ٢٠١٩ تعاون مع هيئة الترفيه في الإعلان عن العديد من الحفلات في مدينة جدة منها "أبلة فهيتا وحفلة عمرو دياب وشمة حمدان ورامي صبري.



