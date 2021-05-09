الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار2" تشهد أحداث انفجار مسجد الاستقامة

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار2" أحادث يوم 15 فبراير عام 2019، حيث فجر أحد الإرهابيين مسجد الإستقامة في محافظة الجيزة.



و شهدت الحلقة مشاهد حقيقية من الإنفجار، وتولى يوسف الرفاعي تفريغ الكاميرات الخاصة بالمنطقة مع رامز لمعرفة من الذي فعل ذلك.



و بدأ محمد كيلاني والذي يجسد دور أحد الشباب المستقطبين للإنضمام لعناصر الإخوان، في التدريب بالسودان ليكون فردا من الجماعة، ومر شهر ونصف وعاد إلى مصر ومن المقرر أن ينفذ هو وزملاؤه المستقطبين عدد من العمليات الإرهابية.





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

