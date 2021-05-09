Advertisements

الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار2" تشهد أحداث انفجار مسجد الاستقامة

الأحد 09/مايو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار2" أحادث يوم 15 فبراير عام 2019، حيث فجر أحد الإرهابيين مسجد الإستقامة في محافظة الجيزة.

و شهدت الحلقة مشاهد حقيقية من الإنفجار، وتولى يوسف الرفاعي تفريغ الكاميرات الخاصة بالمنطقة مع رامز لمعرفة من الذي فعل ذلك.

و بدأ محمد كيلاني والذي يجسد دور أحد الشباب المستقطبين للإنضمام لعناصر الإخوان، في التدريب بالسودان ليكون فردا من الجماعة، ومر شهر ونصف وعاد إلى مصر ومن المقرر أن ينفذ هو وزملاؤه المستقطبين عدد من العمليات الإرهابية.


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ 34 دقيقة

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع إشبيلية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

يوسف الرفاعي يستعد لخطبة أسماء أبو اليزيد.. الحلقة الـ9 من "الاختيار 2"

بعد قليل. .الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار2"

"عرب شركس"..بدء الحلقة الـ15 من "الاختيار2"

الحزن يسيطر على "الاختيار2" عقب وفاة هادي الجيار

"الضباط المنشقون".. بدء الحلقة الـ20 من "الاختيار2"

زوجة زكريا يونس في أحد المستشفيات لإجراء عملية واستشهاد أحمد الرفاعي في "الاختيار2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

11:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

10:29 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق